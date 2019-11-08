«Концессии теплоснабжения» завершили реконструкцию тепловой сети на ул. Огарева. Проезжая часть полностью обновлена и открыта для движения транспорта. В ходе реконструкции компания не только заменила 500 метров ветхого трубопровода, но и выполнила благоустройство всей проезжей части от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Козловской. Работа проводилась в рамках инвестиционной программы компании.

С 31 октября 2019 г., после масштабной реконструкции тепловой сети, открыта автомобильная дорога по ул. Огарева.

Тепломагистраль на ул. Огарева давно отработала нормативный срок службы. Серьезный износ металлических труб привел к высокой аварийности: только за текущий год на сети произошло 3 аварии, для их устранения каждый раз приходилось производить разрытия и нарушать асфальтобетонное покрытие дороги. Такое состояние сети сказывалось на качестве коммунальных услуг и надежности всей инженерной системы района, кроме того, постоянные аварийные разрытия доставляли неудобства местным жителям и автомобилистам.

ООО «Концессии теплоснабжения» в рамках масштабной инвестиционной программы организовали реконструкцию данной теплотрассы. Вместо старых металлических труб «Концессии теплоснабжения» смонтировали новые трубопроводы в пенополиуретановой изоляции, что увеличит срок эксплуатации инженерной системы до 30 лет.

Понимая важность сохранения целостности асфальтового покрытия на данном участке дороги, концессии синхронизировали работу с муниципалитетом, в результате чего в порядок была проведена вся автомобильная дорога от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Козловская. Асфальтовое покрытие было обновлено не только по ширине траншеи, а на обеих полосах, включая устройство бордюров и парковочных карманов, что по объективным причинам немного продлило сроки открытия дороги. Стоимость благоустройства дороги при этом увеличилась в 6,5 раз за счет увеличения объема работ и включения всей площади дорожного покрытия по ул. Огарева.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.