Во Дворце культуры Тракторозаводского района городские волонтеры презентовали свои команды, обсудили идеи благотворительных проектов и рассказали о социальных учреждениях, которым они помогут во время марафона.

Так, сотрудники «Центральной библиотечной системы» окажут помощь областному реабилитационному центру «Вдохновение», а молодые добровольцы из частного учреждения дополнительного образования «Страна Чудес» — в Камышинскому социально-реабилитационному центру. Работники Волгоградского алюминиевого завода поедут в Дубовку, где проведут мастер-классы и обучающие игры для воспитанников местного интерната.

Фишка новогоднего марафона 2019 года — фримаркет. На этом мероприятии нуждающиеся волгоградцы смогут выбрать себе одежду, игрушки и новогодние украшения, которые соберут волонтеры.

Итогом новогоднего марафона станет защита волонтерских идей, разработанных добровольцами. Самая интересная задумка воплотиться в проект, который получит грантовую поддержку РУСАЛа в размере до 180 000 рублей.

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года во всех городах присутствия компании РУСАЛ. За 8 лет участниками проекта стали более 21 000 волонтеров, которые своими силами провели 5565 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительных сертификатов составила 14,4 млн. рублей.

В Волгограде стартовал новогодний благотворительный марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!» Общество

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