На этой неделе в МОУ СДЮСШОР №21 по ул. Богунская, 3 будет проходить фестиваль «Stud-Фест» приурочен к Международному дню студенчества, главной целью которого является выявление талантливой студенческой молодежи.

Организаторами Фестиваля выступит — муниципальное учреждение «Центр по работе с подростками и молодежью «Ровесник» Краснооктябрьского района г. Волгограда в части осуществления общего руководства, обеспечения звукового оборудования Фестиваля.

Участниками мероприятия являются учащиеся ССУЗов Краснооктябрьского района Волгограда. В Фестивале имеют права участвовать девушки и юноши с 15 до 25 лет, способные реализовать свой творческий потенциал и раскрыть разносторонние творческие способности.

На Фестивале могут быть представлены творческие выступления по следующим номинациям:

— вокал (авторская песня, эстрадный вокал, рэп и т.д.);

— танец (бальный танец, эстрадный танец, современный танец, народный танец и т.д.);

— свободный жанр (авторская поэзия, проза, литературно-музыкальная композиция, студенческий театр).

Победитель определится по результатам зрительского голосования. Учебное заведение, набравшее в сумме по всем номерам наибольшее количество голосов, удостаивается звания «Самый творческий ССУУЗ» и получает кубок Фестиваля «Stud-Фест». Все участники Фестиваля будут награждены дипломами МУ «Ровесник».

Фестиваль будет проходить 14 ноября с 15:00 до 17:00.