На этой неделе в Волгограде пройдет ежегодный фестиваль национальных культур «Ярмарка народов мира», направленный на пропаганду дружеских межнациональных взаимоотношений в подростково-молодежной среде. Фестиваль будет проходить 7 ноября в стенах МДЦ «Поколение Next», который расположен по улице 8-ой Воздушной армии, 44а.

Как сообщают организаторы, на мероприятие посетителей ждут конкурсы и презентации. Также на фестивале гости смогут познакомиться с традициями, костюмами и кухней разных народов. Помимо этого все увидят выступление лучших коллективов различных национальностей. Начало мероприятия в 13:00.

Данный фестиваль раскроет не только творческую подготовленность участников, но и познакомит всех с культурой и традициями национальностей, проживающих на территории нашего города.

В Волгограде состоится ежегодный фестиваль «Ярмарка народов мира» Культура

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