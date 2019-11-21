«Концессии теплоснабжения» подводят предварительные итоги 2019 года по обновлению обратной циркуляции горячего водоснабжения. В рамках инвестпрограммы за текущий год проложено более 15 км трубопровода обратной циркуляции. Прямо сейчас ведутся работы по строительству еще 10 км в Тракторозаводском районе.

Восстановление циркуляции горячего водоснабжения – масштабный проект «Концессий теплоснабжения», стартовавший в конце 2017 года по инвестиционной программе. Строительство обратных трубопроводов обеспечит непрерывное движение горячей воды между тепловым пунктом и жилыми домами.

Это исправит ситуацию, когда приходилось подолгу сливать воду из крана, чтобы она нагрелась до нужной температуры. Такую проблему испытывает приблизительно треть абонентов Волгограда. В одних домах обратную циркуляцию ГВС не предусмотрели на этапе возведения зданий, в других она вышла из строя в процессе эксплуатации.

«Концессии теплоснабжения» разработали программу улучшения сетей ГВС, в рамках которой компания строит новые трубопроводы горячего водоснабжения и производит восстановление наружной циркуляции. Наличие обратного трубопровода ГВС внутри самого жилого здания – обязательный критерий, без которого восстановление циркуляции невозможно. Наладка внутридомовой «обратки» — зона ответственности управляющих компаний.

Обновление сети ГВС можно осуществлять и в холодное время года. Строительство данных трубопроводов не влияет на теплоснабжение потребителей. Горячее водоснабжение домов, вошедших в программу, также осуществляется в штатном режиме: до ввода в эксплуатацию новых сетей горячая вода подается по действующим трубопроводам.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. При этом компания поддерживает инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. «Концессии теплоснабжения» в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.