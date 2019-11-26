С началом отопительного сезона в Волгограде не прекращается работа по обновлению теплового хозяйства города в рамках инвестиционной программы ООО «Концессии теплоснабжения». Сейчас продолжается реконструкция 8 центральных тепловых пунктов и модернизация 7 котельных. При этом все потребители в зоне теплоснабжения этих котельных получают тепло и горячую воду в полном объеме.

Сегодня в рамках инвестиционной программы «Концессии теплоснабжения» проводят реконструкцию 8 центральных тепловых пунктов, что позволит улучшить подачу горячей воды потребителям.

Одновременно с реконструкцией ЦТП в Волгограде продолжается модернизация семи существующих котельных, предполагающая замену насосного и котлового оборудования. Так, в котельной №4 Кировского района специалисты уже заменили устаревший и изношенный котел на современный, продолжаются работы по устройству внутреннего газоснабжения.

В котельной 82 квартала в Ворошиловском районе уже завершены работы по восстановлению антикоррозийного покрытия ствола дымовой трубы, аэрационной колонны, площадок и металлоконструкций трех котлов, а также восстановлена теплоизоляция технологических трубопроводов. А в 2020-2021 годах планируется комплексная реконструкция котельной в части замены технологического оборудования.

Модернизация оборудования ведется и в Тракторозаводском районе. В котельной квартала 849 на ул. Мещерякова, 12, функционирующей с 1966 года, старые котлы были сильно изношены и текли. «Концессии теплоснабжения» заменили все поверхности нагрева, обмуровку и горелки, а также смонтировали узел коммерческого учета газа. На следующий год запланирована большая реконструкция: концессии заменят насосную станцию рециркуляции, сетевые насосы, оборудование химводоподготовки и выполнят реконструкцию системы электроснабжения котельной.

Эксплуатация современного оборудования позволит улучшить качество коммунальных услуг тысячам абонентов города. Важно, что на время техперевооружения объектов коммунальные услуги потребителям оказываются в штатном режиме — от действующего оборудования.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Первый котировальный список. При этом компания поддержала инициативу Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) в области устойчивого развития и зеленого инвестирования. Концессии в полном объеме следуют рекомендациям НАКДИ и при принятии финансовых, инвестиционных решений учитывают социальные, экологические факторы с тем, чтобы оказывать положительное влияние на окружающую среду и развитие общества в целом.