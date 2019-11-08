Всех желающих приглашают проверить свои силы и продемонстрировать их на публике на открытых соревнованиях по жиму штанги лёжа, которые буду проходить в ТРЦ «Акварель». Участниками соревнований могут стать все желающие, а победитель получить годовой абонемент в один из фитнес-клубов города.

Соревнования будет проводить чемпион мира по пауэрлифтингу Владимир Жаденов. В этом году Владимир поставил мировой рекорд по присяду со штангой (270 кг при своём весе 67 кг).

А пока взрослые будут соревноваться, детей ждёт весёлая зарядка с опытными тренерами. Соревнования пройдут 9 ноября, начало в 15:00.

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