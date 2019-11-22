Ещё не знаете, как поздравить маму? У ТРЦ «Акварель» есть идея. Всех желающих приглашают на мастер-класс, посвященный подготовке ко Дню матери. В рамках мастер-класс языковой центр «Лингвин» предлагает сделать подарки к празднику своими руками.

А чтобы мамам было ещё приятнее их получать, преподаватели «Лингвина» научат правильному поздравлению на английском языке.

Мастер-класс будет проходить 23 ноября. Также желающие смогут сделать красивые фото в хлопковой фотозоне: фотозона будет работать 23 и 24 ноября с 10:00 до 22:00.

Lingwin Mommy Day состоится в субботу, 23 ноября, с 15:00 до 17:00 на фуд-корте.

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