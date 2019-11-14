Дождались — в Светлоярском районе полным ходом идет подготовка к возведению нового моста через Волго-Донской судоходный канал (ВДСК), который стал частью крупнейшего проекта Волгоградской области в дорожно-транспортной сфере — первого этапа обхода Волгограда. В настоящее время подрядчик готовит площадку для установки свай нового моста.

Как сообщил председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолий Васильев, благодаря тесному взаимодействию федеральных и региональных структур завершить проектирование первого этапа строительства обхода Волгограда удалось раньше намеченного срока, что позволило с опережением приступить к работам — они начались в июле 2019 года. Заказчиком работ выступает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, подрядчиком – АО «Донаэродорстрой». В настоящее время на участке в Светлоярском районе в полном объеме завершена расчистка территории, выполнено 50% запланированных геодезических работ. Для предстоящего устройства земляного полотна отсыпано 50 тысяч кубометров грунта, подрядчик проводит разбивку свайных полей, где в дальнейшем установят несущие конструкции моста через канал.

Напомним, строительство объездной магистрали вокруг Волгограда разделена на три части. В рамках первого этапа участок объездной дороги протяженностью более 12 километров соединит две федеральные трассы — Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной автодорогой Волгоград-Котельниково-Сальск и городской улицей 40 лет ВЛКСМ. Проектом предусмотрено возведение трех транспортных развязок: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы 40 лет ВЛКСМ, вторая — выход на элистинскую трассу, третья — на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск. В составе последней запроектирован новый мост через Волго-Донской судоходный канал протяженностью 1,3 километра. Строительство первого этапа объездной магистрали дорожники планируют завершить в 2024 году.