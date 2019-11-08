Волгоградцев приглашают на концерт, подготовленный к 90-летнему юбилею российского, советского композитора, народной артистки СССР, лауреата премии Ленинского комсомола, лауреата Государственных премий СССР, Героя Социалистического Труда, Почетного гражданина Волгограда и Волгоградской области Александры Пахмутовой. Концерт будет проходить в кирхе музея-заповедника «Старая Сарепта» 9 ноября, начало в 18:00.

В концерте прозвучат самые известные и всем полюбившиеся песни Александры Пахмутовой, среди которых вы услышите: «Как молоды мы были», «Команда молодости нашей», «Горячий снег», «Ты моя мелодия», «Гайдар шагает впереди», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Орлята учатся летать», «Беловежская пуща», «Русский вальс», «Трус не играет в хоккей», «Хорошие девчата», «Поклонимся великим тем годам», «Я не могу иначе», «Старый клен», «Нежность», «Герои спорта», «Вера», «Надежда». Песни прозвучат в органном сопровождении.

Напомним, недавно Александре Николаевне Пахмутовой было присвоено звание Почетного гражданина Волгоградской области.

Количество мест ограничено.

Справки по телефону: 67-33-02

Возрастное ограничение: 6+

Цена билетов: взрослый — 400 руб. детский — 200 руб.