Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает всех желающих на открытие выставки работ участников областного конкурса изобразительного искусства «Мы рисуем Сарепту», которое состоится 2 ноября.

За время проведения конкурса в нём приняло участие более 250 юных художников в возрасте от 4 до 18 лет. Техника, заявленных на конкурс работ, была разная, но все творческие произведения отмечает любовь к родному краю.

Все работы будут представлены на выставке в немецкой библиотеке музея-заповедника, посмотреть их можно со 2 по 4 ноября с 9:00 до 17:00. Вход свободный. Все участники приглашаются для вручения грамот. Справки по телефону 8(8442)67-33-02.