23 ноября в музее-заповеднике «Старая Сарепта» откроется вторая Волгоградская выставка авторских кукол и игрушек в стиле «Тедди» под названием «Истории кукол». Каждая кукла представляет собой настоящее произведение искусства.

Во время выставки можно будет не только увидеть уникальные работы мастеров, но и приобрести рукотворное чудо, которое станет отличным подарком или украшением для вашего дома. Посетители смогут увидеть около 100 работ современных волгоградских мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного творчества, выполненных в разных техниках.

Выставка будет работать до 15 января по адресу Волгоград, ул. Изобильная, 10. Вход на открытие выставки свободный.

В "Старой Сарепте" откроется выставка авторских кукол в стиле "Тедди" Культура

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