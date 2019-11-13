Любите кружево и красивые вещи, тогда вам прямиком в музей-заповедник «Старая Сарепта», где в рамках проекта «Двенадцать» откроется выставка «Фантазия нити». В экспозиции будут представлены различные виды кружевных изделий конца XIX – середины ХХ века, переданные в дар музею жителями Волгограда. Выставка откроется 15 ноября в 14:00.

Как отмечают специалисты «Старой Сарепты», вязание кружев было распространено в сарептских семьях. Использовались разные техники: вязание спицами, крючком. Кружевами часто украшались элементы одежды, постельное бельё. Во многих семьях до сих пор хранятся как реликвии «прабабушкины» кружева. По технике исполнения кружево бывает плетёным, шитым, узелковым или вязаным, а также с наложением одного кружевного рисунка на другой. Всё это многообразие и можно будет увидеть на выставке «Фантазия нити».

Напомним, проект «Двенадцать» был запущен в январе 2019 года в честь тридцатилетия музея-заповедника «Старая Сарепта». На протяжении всего юбилейного года посетители музея смогут познакомиться с двенадцатью уникальными музейными коллекциями, а также станут участниками двенадцати захватывающих экскурсий. Каждая выставка будет открыта для посещения в течение месяца, экскурсии проходят каждую субботу в 12:00. Справки по телефону 8 (8442) 67-33-02.