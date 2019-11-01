Пожароопасный сезон в регионе завершен, теперь леса можно посещать. Напомним, что пожароопасный сезон действовал с 1 апреля по 31 октября и несколько раз продлевался из-за жаркой и засушливой погоды. Сейчас ограничения на посещения лесов уже сняты.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с апреля по октябрь 2019 года в зеленых зонах региона зафиксированы возгорания на площади 43,9 гектара — это в три раза меньше, чем в 2018-м, когда пожары регистрировались на площади более 144 гектаров.

В течение пожароопасного периода волгоградские лесники, специалисты облкомприроды, местные власти и добровольцы выполнили комплекс необходимых мероприятий по противопожарному обустройству лесов; в круглосуточном режиме осуществлялся мониторинг пожарной опасности зеленого фонда, в том числе силами бригад наземного патрулирования. Рейды выполнялись по 45 маршрутам в течение всего пожароопасного сезона. Все это позволило существенно сократить число и площадь возгораний, которые оперативно ликвидировались, при этом крупных лесных пожаров допущено не было.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Плановые отключения горячей воды. График на апрель
  2. В честь 370-летия пожарной охраны по улицам Волгограда проехала пожарная техника
  3. Пожароопасный сезон стартовал и продлится до конца октября