Жительниц региона приглашают проверить своё здоровье уже в ближайшие выходные. В рамках программы «Марафон здоровья» в Волгоградской областном онкодиспансере пройдет «День Женского Здоровья». Обследования будут проходить с 09:00 до 15:00 у специалистов в Волгограде и филиалах онкоцентра в Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске.

Как сообщает РИАЦ, в рамках акции 16 ноября можно будет бесплатно пройти диагностику онкологических заболеваний женской половой системы. Пациентов осматривают высококвалифицированные специалисты. Цитологический мазок и УЗИ делаются по показаниям.

Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону контактного центра ГБУЗ «ВОКОД» в Волгограде: 8 (8442) 609-608.

Предварительная запись на прием к специалистам Волжского филиала осуществляется по телефону: 8 (905) 39-736-77. Запись на прием к специалистам Михайловского филиала доступна по телефону: 8 (84463) 2-76-90; Камышинского филиала – 8 (8445) 79-04-79; Урюпинского филиала – 8 (84442) 4-41-50.

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