Уже этой ночью в регионе проведут работы по изменению параметров телевещания. Настройка будет проходить в ночь с 11 на 12 ноября.

Как сообщают в городской администрации, с 29 ноября в рамках первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения программам региональных телеканалов будет выделено по 5 часов в день. Региональные врезки новостных и информационно-аналитических программ об общественной и культурной жизни региона будут включены в сетку телеканала ОТР.

Необходимые технические работы по изменению настроек передающего оборудования региональные филиалы РТРС выполнят заранее — в ночь с 11 на 12 ноября. Сигнал начнет транслироваться с измененными параметрами, что может привести к сбою настроек на некоторых моделях приемников. В этом случае провести перенастройку телеканалов не сложно – это можно сделать вручную или в автоматическом режиме.

Восстановить настройки телевизора помогут и волонтеры — в регионе продолжает работать бесплатная горячая линия 8-800-302-66-22, воспользовавшись которой, волгоградцы могут получить помощь специалистов. Напоминаем, что услуги волонтеров по настройке оборудования абсолютно бесплатны, также они не продают цифровые приставки.

Переход на «цифру» в России идет в рамках федеральной программы «Развитие телерадиовещания в РФ». В регионе уже обеспечена возможность приема 20 телеканалов в цифровом качестве, а с 29 ноября программы еще одного регионального телеканала в формате врезок начнут транслироваться на федеральном канале.