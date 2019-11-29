В природных парках региона начались мероприятия по подкормке животных. Это делается для того, чтобы сохранить охотничьи ресурсы и обеспечить возможность для их воспроизводства. Подкормка животных будет вестись до конца этого года.

Так, в государственном охотничьем заказнике регионального значения «Куланинский», расположенном на особо охраняемой природной территории, специалисты природного парка «Щербаковский» организовали шесть подкормочных площадок. Регулярно здесь выкладывается фуражное зерно и соль-лизунец. Меню, в основном, рассчитано для подкормки копытных животных и зайцев. И те, и другие практически сразу же без труда нашли «общественные столовые» и вот уже больше месяца активно ими пользуются.

Сотрудники парка отмечают, что зерно и соль съедаются животными без остатка. Судя по количеству прилетающих сюда птиц, заботе людей также благодарны оставшиеся на зимовку сойки, синицы, чижи, зеленушки и овсянки. Вместе с тем, стоит отметить, что нормы подкормки строго дозированы — дикие животные должны заниматься добычей корма самостоятельно. В данном случае человек лишь помогает им перезимовать.

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