В природном парке «Донской» завершились работы по благоустройству территории, прилегающей к одному из родников. На этот раз сотрудники природного парка привели в порядок родник «Кисляковский».

Родник находится неподалёку от бывшего хутора Кисляки, к югу от станицы «Трехостровская». Во время работ специалисты природного парка расчистили сток и для удобства набора воды заново укрепили камнями. Также облагорожено находившееся неподалеку место для отдыха. Ветхие доски скамьи и стола заменены на новые, установлена вторая скамья и уголок из плетней для защиты от ветра. Как утверждают специалисты парка, здесь не бывает пусто ни зимой, ни летом. Чтобы набрать чистой воды, к роднику приходят и подъезжают жители Иловлинского района, а также туристы из других городов области и даже ближайших регионов страны.

Напомним, в прошлом году подобные работы проведены вблизи родника «Серпионовский», к северу от станицы Трехостровская. В любое время года здесь можно не только напиться воды, но и восстановить силы, отдохнув в одиночестве или в окружении знакомых и близких.

Ежегодно сталкиваясь с необходимостью ремонтировать и обновлять подобную инфраструктуру, специалисты природного парка «Донской» призывают гостей уважительно относиться ко всему, что создано и природой, и человеком.

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