Волгоградцев приглашают вспомнить известного сталинградского (волгоградского) писателя, лауреата литературной премии «Сталинград» Владимира Богомолова. Памятное мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения писателя, пройдет 28 ноября в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького. В этот день гостей приглашают на литературно-музыкальный этюд «По страницам художественного наследия Владимира Максимовича Богомолова (1924–1999)».

В 1964–1969 гг. Владимир Богомолов возглавлял Нижне-Волжское книжное издательство, в 1969–1976 гг. работал главным редактором газеты «Волгоградская правда», в 1976–1985 годы – ответственный секретарь Волгоградской областной организации Союза писателей России.

Творческое наследие мастера включает более 50 книг о Царицыне времён Гражданской войны, произведения о Великой Отечественной войне, а также популярные сборники стихов и прозы для детей: «Длинноносик в железном царстве», «Здравствуй, волна!», «Воля», «Зоосад», изданные в Волгограде, Петрозаводске, Ростове-на-Дону, Саратове, Киеве, Москве и за рубежом. На книжно-иллюстративной выставке «И словом, и делом», помимо документов и книжных изданий, впервые будут экспонироваться картины автора из домашнего архива.

Автор и ведущая литературно-музыкальной композиции – внучка писателя, и.о. ректора Волгоградского государственного института культуры и искусств Оксана Луконина. В программе литературного вечера примут участие писатели, художники, актёры, преподаватели и студенты ВГИИКа. В дальнейшем все представленные материалы и личные документы Владимира Богомолова будут переданы в архивы г. Волгограда как художественное и документальное наследие писателя.

Литературно-музыкальный этюд пройдёт в актовом зале Волгоградской областной библиотеки им. М. Горького, начало в 12:00. Вход свободный. Справки по телефону 8(8442)33-11-48.