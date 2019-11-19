В Волгограде появилась новая благоустроенная локация, которая расположилась на правом склоне поймы реки Царица. Летом 2019 года эту территории начали приводить в порядок, и уже дали название — сквер им. А. Пахмутовой или «Музыкальный» сквер. А с недавних пор тут появилась и своя достопримечательность — скульптурная композиция «Девочка с аккордеоном».

В «Музыкальном» сквере уже были высажены деревья и кустарники, причем многие деревья которые тут росли, остались на своих местах, подрядчик по максимуму сохранил зеленую зону. И к уже существующим насаждениям добавились новые. На территории был уложен рулонный газон и посажены 5-метровые березы, ивы, ели сербские, кусты дерна, багряника и другие породы. Также тут появилась и дорожно-тропиночная сеть, общая площадь которой составит 12 тысяч квадратных метров. Все дорожки прокладывались в обход существующих деревьев, поэтому в проект несколько раз вносили изменения.

Кроме этого на обновленной территории бригады установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. На завершающем этапе рабочие построят беседки с навесами, расставят урны и лавочки — часть скамеек будет иметь необычную форму, повторяя изгибы дорожек. Вся парковая мебель выполнена в современном минималистическом стиле по индивидуальному заказу.

Ну и самым ключевым объектом нового сквера стала скульптурная композиция «Девочка с аккордеоном», автором которой стал известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. В скульптуре запечатлен образ юной Александры Пахмутовой. Арт-объект решено разместить на центральной аллее сквера им. А.Пахмутовой. Пешеходная зона в этой части парка выложена в виде черно-белых клавиш пианино, сразу после аллеи начинается лестничный спуск в пойму. Скульптурная композиция будет хорошо видна изо всех уголков сквера.

В основу скульптуры Сергея Щербакова лег образ девочки Али, которая играет на аккордеоне для раненых бойцов. Весной 1943 года, вернувшись из эвакуации с родителями в разрушенную Бекетовку, 13-летняя Александра исполняла под аккордеон в госпитале популярные военные песни. Именно этому периоду жизни в память о сталинградском детстве Александры Пахмутовой посвятил свою работу волгоградский скульптор.