Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает волгоградцев окунуться в новогоднюю атмосферу уже в эти выходные и вместе отметить день рождения зимнего волшебника. Праздник состоится 23 ноября, в этот же день в музее официально откроется почта главного зимнего волшебника.

Во время красочного интерактивного спектакля, который кстати пройдет в атмосферном помещении XVIII века, гостей ждет встреча с главным зимним волшебником, танцевальный флешмоб, веселые скоморохи, новогодняя фотозона и многое другое.

День рождения Деда мороза пройдет 23 ноября, в 10:00, 12:00, 16:00
Возрастное ограничение 0+
Стоимость: 150 рублей
Справки по телефону: 67-33-02

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