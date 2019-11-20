В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова можно будет увидеть фотографии со всего мира, сделанные в дикой природе. Фотографии будут составлять экспозицию I Международной фотовыставке «Материнство в дикой природе».

Цель проекта – представить в фотографии не просто животных с детёнышами, а именно материнство в его разнообразных проявлениях: любовь, забота, терпение, обучение, игра, самоотверженность.

На выставке будут представлены 52 работы фотографов со всего мира (Канада, США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Эстония, Россия). Авторы – ведущие фотографы-анималисты России и зарубежные авторы. Среди участников выставки – обладатели самой значимой в мире награды в области фотографии «Фотограф года по версии BBC», лауреаты международного фестиваля «Золотая черепаха», участники ведущих проектов NationalGeographic и GEO.

Авторы идеи фестиваля и выставки – Павел Глазков, основатель проекта «Новый зоологический музей», автор и ведущий видеоблога «Каждой твари по паре», кандидат биологических наук, и Юлия Глазкова, старший преподаватель кафедры органа и клавесина Санкт-петербургской государственной консерватории, концертирующая органистка.

Открытие выставки состоится 27 ноября в 17:00 по адресу: ул. Чуйкова, 37. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.