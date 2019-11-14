В ближайшую субботу в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова в рамках проекта «Просто современное искусство» состоится лекция «Поп-арт: гражданское равенство или общество потребления?».

На лекции можно будет познакомиться не только с работами Энди Уорхола и Роя Лихтенштейна, которых уже считают «классиками» направления поп-арт, но и с такими не менее интересными художниками, как Клас Олденбург, Джеймс Розенквист и Кит Хэринг.

Также в этот день состоится мастер-класс, где каждый сможет почувствовать себя Энди Уорхолом и создать произведение в технике шелкографии, причём работу в такой технике можно сделать не только на бумаге, но и на текстиле. Это может быть одежда или сумки, которые можно превратить в произведение искусства.

Лекцию прочитает научный сотрудник Музея Машкова Иван Говорухин, мастер-класс проводёт член Союза художников России Мария Мелихова. Мероприятие состоится 16 ноября в выставочном зале Музей Машкова по адресу: ул. Чуйкова, 37, начало в 17:00. Справки по телефону 8(8442)24-16-79.

Участие в лекции по входному билету. Лекция + мастер-класс – 250 рублей.