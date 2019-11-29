В Волгограде в первый день зимы состоится XVI легкоатлетический турнир на призы Олимпийской чемпионки Елены Слесаренко. Участниками соревнований станут 28 команд из городов Поволжья и Юга России.

За награды турнира поборются более 600 юных спортсменов в возрасте от 14 до 17 лет. В числе участников соревнований воспитанники спортивных школ городов Балаково, Белой Калитвы, Знаменска, Астрахани, Ахтубинска, Липецка, Лабинска, Иваново, Карачаево-Черкесской республики, а также городов и районов Волгоградской области.

Программа легкоатлетического турнира включает в себя бег с барьерами, спринт на 60 и 400 метров, бег на дистанцию 800 м, эстафету 4х200 м, тройной прыжок, прыжки в длину и высоту, а также толкание ядра и троеборье.

Открытие соревнований состоится 1 декабря в 11:15 в манеже Волгоградской государственной академии физической культуры. Перед началом турнира зрители увидят детские забеги «Спортивная смена», в которых примут участие малыши 3 — 7 лет. Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями и призами от Елены Слесаренко и спонсоров турнира. Всех участников ждут фотосессия и общение с олимпийской чемпионкой.

Организаторами соревнований выступают Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда, а также Спортивная школа олимпийского резерва № 10.