В лесах региона высадили около пяти миллионов сеянцев различных деревьев

В этом году на территории лесничеств региона было высажено около пяти миллионов сеянцев сосны, акации и ясеня, а также собрано пять тонн семян лесных растений для обеспечения работ в следующем году.

Согласно плану регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», весной и осенью 2019 года в регионе создано 1250 гектаров зеленых массивов, причем большая часть площадей — восстановленные после пожаров и вырубки участки. Особое внимание уделялось закладке новых дубрав: лесники и волонтеры засеяли 182 гектара, что в разы превосходит прошлогодние показатели. На территории Жирновского и Урюпинского лесничеств желуди посеяны на площади по 50 гектаров — такой объем здесь выполнен впервые.

В мероприятиях на территории всех 22 лесничеств задействовали более 40 единиц техники и 400 специалистов. Кроме того, более 150 тысяч человек — волонтеры, школьники, студенты и жители волгоградского региона — стали активными участниками осенней всероссийской акции «Сохраним лес».

Также важно, что в регионе проводится реконструкция поливных систем питомников и заготовка семян. Обновляется и парк техники — для сохранения зеленых насаждений в лесничества до конца года передадут 70 единиц современной спецтехники, в том числе тракторы, мульчеры, автоцистерны.