Ещё одна сельскохозяйственная ярмарка готовится к открытию. Новые торговые ряды были обустроены в Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении улиц имени маршала Еременко и Библиотечной. Новая ярмарка будет работать в круглогодичном режиме. Волгоградцы смогут приобрести здесь различную продукцию местных товаропроизводителей, также в ассортименте ярмарки будут овощи, соления, мед, рыба и другие продукты.

ТЯрмарка расположена поблизости от остановки общественного транспорта «Улица Газовая», рядом также имеется парковка на несколько десятков машиномест. Неподалеку от торговой площадки находятся и другие нестационарные торговые объекты, в том числе две точки по продаже периодических печатных изданий.

Для благоустройства торговой площадки организаторы ярмарки уложили порядка 600 квадратных метров тротуарной плитки, здесь оборудована контейнерная площадка для сбора отходов, подведены все необходимые коммуникации, установлено наружное освещение. Весной будут проведены работы по дополнительному озеленению территории. Новые торговые лотки и павильоны соответствуют всем архитектурным и техническим требованиям и выполнены в едином стиле: при их оформлении рабочие использовали материалы, имитирующие дерево, и зеркальные панели.

В текущем году в Волгограде муниципалитет определил еще 10 мест, предназначенных для организации различных видов ярмарок. Они находятся в Красноармейском, Кировском, Советском, Дзержинском и Краснооктябрьском районах. На сегодняшний день на территории города-героя уже действуют более 30 ярмарочных площадок, на которых находится порядка 1800 торговых мест. В зимний период многие из них будут функционировать в формате универсальных ярмарок.