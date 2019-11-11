Волгоградцев приглашают раскрыть все «Тайны музейных кладовых». Необычная экспозиция будет открыта в Волгоградском областном краеведческом музее. Открытие выставки приурочено к празднованию 105-летия со дня основания музея.

Открытию выставки будет предшествовать презентация истории создания Волгоградского областного краеведческого музея, а продолжит её торжественная часть и концерт с участием волгоградских артистов. Затем в зале интерьеров царицынского купца начнет работу уникальная экспозиция «Тайны музейных кладовых». Впервые будут представлены экспонаты из самых первых коллекций Царицынского и Сталинградского музея краеведения: палеонтологической, фалеристики, уникальный фарфор, старинные часы и многое другое. Выставка продлится месяц.

Мероприятие состоится 12 ноября, начало в 12:00.

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