Выставка «Его величество Театр!» расскажет посетителям краеведческого музея сразу о трёх региональных театрах. Открытие экспозиции состоится в Волгоградском областном краеведческом музее 21 ноября. Это очередная экспозиция цикла выставок, посвященных Году театра в России. На этот раз она будет посвящена истории создания и развития трёх театров региона – Волгоградскому молодежному театру, а также Волжскому и Камышинскому драматическим театрам.

На выставке будут представлены костюмы, эскизы, элементы декораций, афиши, программки, фотографии, по которым можно будет проследить историю трёх волгоградских театров. Перед началом работы выставки состоится театрализованное представление с участием артистов театров, а затем пройдёт экскурсия по выставке.

Напомним, что это уже шестая выставка цикла «Весь мир – театр», ранее экспозиции посвящались Новому экспериментальному театру, Волгоградскому театру кукол, «Царицынской опере», Волгоградскому театру юного зрителя и другим. В течение года на базе выставок проходили творческие вечера, встречи с интересными людьми, презентации. В конце декабря 2019 г. откроется последняя выставка цикла, которая будет посвящена истории Волгоградского музыкального театра.

Открытие выставки в 12:00 по адресу: пр. Ленина, 7.

По традиции вход свободный.