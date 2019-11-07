Жителей и гостей города приглашают на открытие выставки живописи, графики, фотографий и декоративных работ «Суровикинский штрих», которая будет экспонироваться в Волгоградской областной библиотеке им. М. Горького.

Экспозиция откроется 7 ноября 17:00. В экспозицию вошли работы членов Суровикинской районной организации художников, мастеров декоративно-прикладного искусства и фотохудожников «Штрих» Александры Вихаревой и Ильи Антюфеева; членов Волгоградского регионального отделения Творческого союза художников России Татьяны Беловой, Ольги Бобровой, Лидии Гладких, Марии Любринец, Юлии Пушиной, Ирины Смирновой, Андрея Солопова, Наталии Трубачевой, Елена Ужвы и Валентины Машенцевой; членов Творческого союза художников России Геннадия Антюфеева, Петра Жаглина и Рамиля Ишмаметова.

Работы разнообразны по жанрам и выполнены в различных техниках. Особенно интересна выставка будет любителям декоративно-прикладного искусства – помимо пейзажей, портретов и натюрмортов здесь представлены тряпичные обережные куклы, шерстяная акварель, мокрое валяние, декоративные цветочные композиции, папетроли и всевозможные вышивки.

Выставка «Суровикинский штрих» будет экспонироваться в выставочном зале второго и четвертого этажей в режиме работы Библиотеки им. М. Горького по 8 декабря 2019 года. Вход свободный. Телефон для справок 8(8442) 33-20-21.