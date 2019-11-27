В январе 2020 года в Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького состоится Литературный Рождественский бал, подготовка к которому уже началась. Тема бала – «Ассамблея Петра I», так как торжество посвящено 350-летию со дня рождения первого российского императора Петра I.

В 2020 году исполняется 302 года со времени учреждения Петром I одной из форм проведения досуга, виденных им в Европе, – Ассамблеи. Первая Ассамблея состоялась в декабре 1718 года и представляла собой прообраз впоследствии традиционного для России русского бала. Этикет поведения и проведения ассамблей был регламентирован специальным петровским указом.

«Ассамблея Петра I» в Волгограде предполагает театральную и танцевальную часть. Для всех танцующих обязательно прохождение онлайн-регистрации. Для этого необходимо перейти по ссылке, указать номер своего читательского билета и ответить на несколько вопросов. Дата окончания регистрации – 15 декабря 2019 г. Возраст участников – от 16 лет.

Программа Ассамблеи будет включать танцы XVIII века, для которых исторически характерно сближение русской и западноевропейской танцевальной традиции. К участию в новой программе приглашаются все, кто предварительно прошёл обучение на мастер-классах.

Организаторами мероприятия выступают Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького, Волгоградский государственный институт искусств и культуры, клуб исторического бального танца «Онегин» и Царицынское генеалогическое общество. По вопросам регистрации и участия в бале звонить по телефону 8 (961) 070-05-56 (Назарова Ольга Валерьевна, зав. сектором краеведения).