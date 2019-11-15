Волгоградская областная детская художественная галерея приглашает на открытие персональной выставки Сергея Пелихова «Песня о Волге», на которой можно будет увидеть работы художника с 2013г. по 2019г. и посвященные Волги.

Художник персонифицирует нашу великую реку, как будто одушевляя её движением событий, сменой времён года, состоянием природы, посвящая ей свою песнь. Выставка откроется 20 ноября в 17:00 и продлится до 19 декабря 2019 года в Волгоградской областной детской художественной галерее по адресу: ул. Советская, 26.

Добавим, Сергей Пелихов родился в 1992 году в Волгограде, окончил ДХШ №3 города Волгограда, в 2013 году окончил Астраханское художественное училище им. П.А. Власова. Член союза художников России с 2016 года. Работает в ДХШ №1 им. В.В. Федорова. В творческой биографии Сергея – внушительный список участия в фестивалях, выставках, пленэрах: в 2009 – 2012 годах принимал активное участие в пленэрных поездках в Карачаево-Черкесскую республику. В 2012 году в составе коллектива художников стал участником международного пленэра «Перекличка веков», посвящённого памяти Отечественной войны 1812 года. С группой волгоградских художников регулярно осуществляет пленэрные поездки по городам и селам Волгоградской области.