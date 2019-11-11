Креативных волгоградцев приглашают принять участие в городском конкурсе новогодних открыток-фотозон «Наполни праздник чудесами», прием заявок на который стартует со 2 декабря. Конкурсные работы будут экспонироваться во время новогодних гуляний у главной Елки города.

Принять участие в конкурсе можно как индивидуально так и с командой. Для этого необходимо изготовить инсталляцию, желательно из влагостойкого материала, на зимнюю, новогоднюю или сказочную тематику.

Заявки и сами конкурсные работы будут принимать в управлении по координации массовых мероприятий и взаимодействию с правоохрани­тельными органами по адресу: ул. Рабоче-Крестьянская, д. 19 (кабинет 222).

Жюри определит победителей в начале января в двух номинациях конкурса: «Новогодняя гостиная» и «Зимняя сказка». При подведении итогов будет учитываться использование объемных объектов, применение нестандартных творческих и технических решений при оформлении новогодних инсталляций. Победителей и призеров городского конкурса муниципалитет отметит дипломами.

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