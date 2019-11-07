На следующей недели в Волгоградской областной библиотеке для молодежи состоится День науки «Ярмарка идей», приуроченный ко Всемирному дню науки.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, 12 ноября в 12:10 библиотека приглашает всех желающих принять участие в научном шоу «Лабораториум». Участников шоу ждёт череда ярких и зрелищных опытов, основанных на законах химии и физики, и объясняющих различные природные явления. Гости библиотеки смогут лично поучаствовать в создании модели дождевого облака, увидеть, как появляется радуга, узнать рецепт невидимых чернил и даже создать модель действующего вулкана. В 13:50 День науки в Молодёжной библиотеке продолжится информационно-познавательным шоу «Куролесофф».

Специальным гостем библиотеки станет один из самых необычных и интересных музеев Волгограда – Музей занимательных наук Эйнштейна. Экспозиции этого музея познакомят читателей с любопытными экспонатами, демонстрирующими законы физики и механики, оптические иллюзии, природные явления, химические реакции. Гости библиотеки смогут прикоснуться к «молнии», заставить «закипеть» холодную воду и увидеть ещё много интересного.

Справки по телефону 8(8442)94-45-44.