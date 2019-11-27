Теперь любой желающий сможет прогуляться по библиотеки им. М. Горького не выходя из дома. Возможность совершить виртуальное путешествие по всем четырём этажам главной библиотеки региона появилась после запуска виртуальных экскурсий.

Волгоградская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького предлагает своим пользователям самый богатый в регионе спектр источников информации: более 1 млн. печатных изданий, более 1000 оцифрованных редких и ценных документов, удаленный доступ к электронным изданиям Национальной электронной библиотеки и хранилищам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Для оперативного и качественного предоставления информации в библиотеке работают отраслевые читальные залы и центры, проходят социально-досуговые и образовательные мероприятия. В социокультурном пространстве библиотеки постоянно формируются книжно-иллюстративные выставки, действуют клубы, создающие возможности для развития творческого потенциала и интеллектуального общения.

Теперь на сайте Горьковки можно совершить виртуальное путешествие по всем четырём этажам библиотеки, заглянуть во все отделы, своими глазами увидеть всё, что главная региональная библиотека предлагает своим читателям.