На следующей недели, в канун международного Дня слепых, в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых пройдет встреча знатоков и любителей чтения литературы по системе Брайля.

Как сообщают в комитете культуры Волгогадской области, участниками мероприятия станут настоящие брайлеведы и книголюбы. Они поделятся своим опытом, расскажут о необходимости владения азбукой Брайля для незрячих и условиях интеграции людей с инвалидностью в современное общество. Мероприятие будет проходить 12 ноября, начало в 11:00.

Напомним, системой Брайля принято обозначать целую систему письма и чтения для незрячих, разработанную Луи Брайлем в 1825 году.

:-P [elfsight_instagram_feed id="1"]
[add_eventon show_et_ft_img="no" ft_event_priority="yes" only_ft="yes" hide_past="yes" event_count="2" etc_override="yes" ux_val="4" evc_open="no" jumper="no" hide_so="yes" sort_by="sort_rand" hide_end_time="yes" hide_arrows="no" evonotes=""]
Больше мероприятий...

Читайте также:

  1. Пассажиры-льготники получили ещё одну партию карт «Волна» со шрифтом Брайля
  2. Everland и Билайн запустят онлайн-платформу для обучения и трудоустройства людей с инвалидностью
  3. В Волгограде выпустили первую партию льготных транспортных карт «Волна» для слабовидящих и незрячих