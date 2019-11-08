На следующей недели, в канун международного Дня слепых, в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых пройдет встреча знатоков и любителей чтения литературы по системе Брайля.

Как сообщают в комитете культуры Волгогадской области, участниками мероприятия станут настоящие брайлеведы и книголюбы. Они поделятся своим опытом, расскажут о необходимости владения азбукой Брайля для незрячих и условиях интеграции людей с инвалидностью в современное общество. Мероприятие будет проходить 12 ноября, начало в 11:00.

Напомним, системой Брайля принято обозначать целую систему письма и чтения для незрячих, разработанную Луи Брайлем в 1825 году.