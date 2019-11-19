Всех желающих почувствовать себя художником приглашают на мастер-класс «Фантастическая акварель», который состоится 23 ноября в Волгоградской областной библиотеке для молодёжи. Мероприятие приурочено к Международному дню акварели. Начало в 15:00.

Международный день акварели отмечается с 1991 г. по инициативе выдающегося художника-акварелиста Альфредо Гуати Рохо, убеждённого в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира. Гости библиотеки познакомятся с историей возникновения акварельных красок, cо знаменитыми художниками, работающими в технике акварели. Молодая талантливая художница Александра Мальцева раскроет секреты и особенности техники рисования акварелью, а также проведет для гостей встречи мастер-класс, на котором каждый желающий сможет создать собственный акварельный шедевр

Вход свободный. Справки по телефону 8(8442) 94-45-44.

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