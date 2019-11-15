Для тех кто часто совершает авиаперелеты есть хорошая новость, ещё несколько прямых рейсов будут открыты в начале 2020 года. Прямые рейсы будут действовать на круглогодичной основе в 2020 году благодаря субсидированию региональных воздушных перевозок на территории Российской Федерации.

По сообщениям Федерального агентства воздушного транспорта, на основании приказа № 1157-П Росавиации, перевозки будет выполнять 21 авиакомпания. Ожидаемый объем перевезенных пассажиров составит около 2,5 млн. пассажиров.

Для жителей Волгограда открывается сразу четыре направления. Самолеты будут совершать прямые перелеты в Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Астрахань. В Казань и Астрахань самолеты будут летать дважды в неделю, а в Краснодар и Ростов – 3 раза в неделю.