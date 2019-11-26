В регионе планируют и дальше увеличивать площади орошаемых земель. В этом году их территории увеличились на восемь тысяч гектаров, а это на тысячу гектаров больше чем в 2018 году. Теперь под поливом находится около 60 тысяч гектаров.

Мелиорация в регионе развивается, в том числе и благодаря участию региона в пилотном федеральном проекте по развитию мелиорации. На данный момент инвесторам компенсируют до 70% прямых понесенных затрат: в целом среднегодовые объемы господдержки сельхозтоваропроизводителей увеличены в восемь раз — с 77,4 миллиона рублей в 2014 году до 635,1 миллиона рублей в 2019-м.

В текущем году в рамах профильной госпрограммы введено в строй около шести тысяч гектаров. Кроме того, развитию мелиорации способствует реализация на территории области национального проекта «Экспорт продукции АПК» — в его рамках поливом обеспечены еще две тысячи гектаров. В основном мощности орошения отведены для производства востребованной на внешнем рынке продукции, в том числе кукурузы. К слову, в этом году в Алексеевском районе завершается строительство завода по переработке этого вида зерновых, что открывает новые перспективы для развития отрасли. Кроме того, мелиорация позволяет решать задачи по наращиванию объемов производства овощей, расширению кормовой базы для сельхозживотных.

Важно, что многие из участников программы планируют дальнейшее увеличение мелиорируемых площадей. Так, например, ООО «СП Донское» Калачевского района, где реализуется приоритетный региональный проект по строительству крупнейшего в области животноводческого комплекса, в течение нескольких лет намерены довести этот показатель до трех тысяч гектаров. В ООО «Заря» Жирновского района, где реализуют четырехлетнюю программу строительства мелиоративных объектов, до конца 2022 года орошением планируют охватить почти треть сельхозземель, находящихся в собственности.