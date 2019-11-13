В ближайшее воскресенье в ТРЦ «Акварель» состоится уже по-настоящему зимнее мероприятие — всех желающих приглашают отметить день рождения зимнего волшебника — Деда Мороза. Праздничное мероприятие будет проходить 17 ноября.

В преддверии такого чудесного и сказочного праздника «Акварель» преобразится и наденет новогодний сказочный наряд. Гостей будет ждать красивая ёлка, праздничные украшения, весёлые игры, снежные эстафеты и зимние викторины, которые подарят новогоднее настроение каждому, кто решит посетить этот праздник.

Приходите встречать день рождения Деда Мороза вместе со сказочными персонажами из мультфильма «Холодное сердце».

Мероприятие будет проходить в центральном атриуме с 15:00 до 17:00. Вход свободный.

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