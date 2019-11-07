Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги работы в корпоративном сегменте в Волгоградской области за 3 квартала 2019 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интернет-трафик бизнес-клиентов вырос почти в 7 раз, а количество пользователей — в 1,5 раза. Среди корпоративных клиентов оператора увеличилось число крупных компаний.

За отчетный период число бизнес-абонентов Tele2 увеличилось на 14%. Услугами оператора начали пользоваться коммерческие предприятия, ведущие деятельность в сфере промышленности, финансов, медицины, строительства, логистики, сельского хозяйства. В числе новых крупных клиентов Tele2 в Волгоградской области – Благотворительный фонд «Помогать легко», «Птицефабрика «Волжская», сеть «Социальная аптека» и другие.

Кроме того, к корпоративной программе оператора в 2019 году присоединился ряд государственных и муниципальных компаний. Выручка в этом сегменте увеличилась за год на 28%. Среди новых клиентов оператора – УФСИН России по Волгоградской области, «Волгоградский Центр стандартизации метрологии и испытаний», «Клиническая станция скорой медицинской помощи», «Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Котовский психоневрологический интернат» и другие.

Компании выбирают обслуживание Tele2, в том числе переходя в сеть оператора с сохранением номера. Чистый приток абонентов в сеть Tele2 от других операторов мобильной связи составил порядка 18%.

Количество активных пользователей мобильного интернета среди бизнес-клиентов выросло за год в 1,5 раза. При этом объем потребляемого трафика увеличился почти в 7 раз. Абоненты компании все чаще выбирают цифровые решения, запускают различные digital-сервисы, автоматизируют собственные бизнес-процессы, внедряют новые технологии на основе Big Data.

Драйвером роста выступает также рост популярности M2M-сегмента. В 2019 году число клиентов выросло на 33%. Объем передачи данных с M2M-устройств вырос на 28%

Росту мобильного трафика в бизнес-сегменте также способствует увеличение уровня проникновения смартфонов с большим экраном. По итогам января-сентября 2019 года фаблеты продемонстрировали более чем двукратный рост в макрорегионе «Юг» Tele2. Доля устройств с большим экраном выросла на 23 п.п. и составила 43%.

Клиенты компании также активно используют мобильный трафик и в деловых поездках. В летние месяцы они побывали в 78 регионах России. Каждая четвертая поездка была совершена в Краснодарский край или Республику Адыгею. Кроме того, абоненты часто ездили в столицу, в Ростовскую, Воронежскую, Саратовскую и Астраханскую области. В роуминге по России клиенты использовали свыше 176 терабайтов мобильного трафика. При этом активное использование интернета не отразилось на счетах – в поездках по России трафик тарифицируется по цене домашнего региона.

Пользователи также не несли дополнительных расходов за междугородную связь внутри сети: новые тарифные планы оператора включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России и не расходуют основной пакет минут. В летних поездках клиенты проговорили свыше 935 тысяч минут.

Максим Митькин, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Трафик в мобильных сетях Tele2 с каждым годом растет. Бизнес-клиенты еще более активны в цифровой среде, чем обычные пользователи. Помимо личных интересов, таких как просмотр видео, скачивание файлов, ведение трансляций, все больше деловых задач сегодня решаются с помощью смартфонов, а также автоматизации бизнес-процессов. Растет и число тех, для кого возможности мобильного интернета – основа бизнеса. Для них особенно важно быть на связи и при этом не переплачивать. Со своей стороны, мы быстро реагируем на потребности рынка и предлагаем абонентам новые востребованные решения. Это ценят как коммерческие предприятия и различные технологичные компании, так и государственный сектор».