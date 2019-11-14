Повреждение выявили на старом магистральном теплопроводе диаметром 1000 мм в Дзержинском районе. В настоящее время ремонтные работы на сетях теплоснабжения завершены, теплоноситель подается в штатном режиме, нормализуется подача ресурса на внутридомовых сетях.

13 ноября 2019 г. на одном из участков тепломагистрали диаметром 1000 мм в Дзержинском районе произошел порыв. На место оперативно прибыли аварийные бригады ООО «Концессии теплоснабжения». Поврежденный участок был локализован с двух сторон с помощью запорного оборудования. На месте работали сварщики, а также бригада службы эксплуатации тепловых сетей, инженерно-технический персонал и 3 единицы тяжелой спецтехники. Бригадам была поставлена задача обеспечить теплоснабжение потребителей в максимально короткие сроки.

Ремонтные бригады заменили поврежденный участок трубы. Место соединения металла соединили несколькими параллельными сварными швами для обеспечения надежности работы данного участка магистрального трубопровода. Минувшей ночью началось заполнение системы водой. Учитывая большой диаметр трубопровода, на полное заполнение его водой, гидравлическое регулирование, распределение теплоносителя по внутридомовым сетям понадобилось несколько часов. Благодаря слаженным действиям сотрудников тепловых сетей к утру система была заполнена теплоносителем, была обеспечена подача теплоносителя до ввода в жилые многоквартирные дома.

Ресуроснабжающая организация совместно с УК проводят дальнейшую работу по нормализации подачи тепла непосредственно в жилых домах. Управляющие компании предупреждены о необходимости отладки внутридомовых систем после отключения. Потребуется некоторое время на восстановление параметров теплоносителя по температуре и давлению. Если батареи в квартирах в течение сегодняшнего дня будут оставаться холодными, необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Данная труба эксплуатируется уже около 50 лет. За 3 года реализации инвестиционной программы в Волгограде «Концессии теплоснабжения» полностью обновили уже 48 км ветхих сетей, находившихся в критичном состоянии. Тепловое хозяйство включает в себя 1603 км тепловых сетей и 345 км сетей горячего водоснабжения в однотрубном исчислении, поэтому потребность в обновлении изношенных более чем на 70% коммуникаций все еще остается высокой. Компания на постоянной основе корректирует перечень объектов для инвестиционной программы, требующих обновления.

ООО «Концессии теплоснабжения» модернизируют тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размещаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список. Размер расходов на создание и реконструкцию объектов теплоснабжения составит 29,6 млрд руб. за период 2016-2045 гг.