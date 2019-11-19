Волгоград – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, провел первое в мире успешное тестирование стандарта NB-IoT на коммерческой сети LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450) в Москве. В испытаниях использовались беспроводные устройства SIMCom Wireless Solutions на базе чипсетов MediaTek MT2625. Сотрудничество компаний позволит ускорить распространение стандарта NB-IoT и заложить основу для массового подключения устройств интернета вещей на базе сетей 5G в будущем.

Тестирование устройств NB-IoT в диапазоне 450 МГц проходило на коммерческой сети LTE Tele2 в Москве, работающей по стандарту 3GPP Release 14 с поддержкой категории устройств Cat-NB2. Развертывание NB-IoT на частоте LTE 450 МГц обеспечивает самый большой радиус покрытия LTE сети одной базовой станцией (до 20 км). Это позволяет значительно сократить затраты на покрытие новых территорий. Преимущества диапазона подходят для реализации самых различных сценариев использования IoT, особенно в городской среде со сложными архитектурными особенностями или, напротив, в сельской местности.

В испытаниях на сети LTE-450 были задействованы высококачественные беспроводные IoT-модули SIMCom на базе чипсетов MediaTek MT2625, поддерживающих стандарт 3GPP Release 14 (Cat-NB2). Категория Cat-NB2 обеспечивает ряд улучшений по сравнению с первым поколением NB-IoT, включая увеличение скорости передачи данных и дополнительные функции для мобильности и определения местоположения. Для тестов партнеры Tele2 предложили энергоэффективные и экономичные устройства IoT.

NB-IoT – передовой стандарт связи, на базе которого операторы сотовой связи разворачивают сети для передачи данных с многочисленных устройств. Стандарт ориентирован на автономные устройства (cчетчики, датчики и др.) для сферы интернета вещей и M2M. Областями применениями NB-IoT могут быть умные парковки, трекеры, системы сигнализации и умной медицины, промышленные и сельскохозяйственные сценарии.

Одним из преимуществ стандарта является низкое энергопотребление, которое обеспечивается за счет передачи данных только в заданные временные интервалы. Это позволяет автономным датчикам NB-IoT работать до 10 и более лет без замены батареи. Технология удобна в эксплуатации: использование сети сотового оператора позволяет обеспечить быстрый запуск новых точек учета.

Дмитрий Курилов, директор по развитию и реализации проекта LTE-450:

«Распространение технологии NB-IoT позволит обеспечить массовое подключение и экономичную работу устройств. По прогнозу Ericsson, уже к 2024 году число IoT-подключений в мире достигнет 22 млрд, со среднегодовыми темпами роста на уровне 17%. Учитывая столь высокую динамику, Tele2 как высокотехнологичному оператору необходимо подготовить сеть к распространению стандарта и предложить инновационные сценарии внедрения. Мы первыми на телеком-рынке развернули NB-IoT в диапазоне, уникальность которого создает дополнительные преимущества для интернета вещей. LTE-450 гарантирует широкое покрытие, высокую проникающую способность и экономическую эффективность строительства».

Паскаль Лемассон, вице-президент по корпоративным продажам и развитию бизнеса в Европе, MediaTek:

«Мы совместно с Tele2 и SIMcom Wireless Solutions работаем над внедрением NB-IoT в диапазоне 450 МГц. Сотрудничество с Tele2 предоставляет уникальные возможности в этой области. Наша основная задача – используя преимущества диапазона 450 МГц, обеспечить доступные и энергоэффективные решения для расширенного радиопокрытия, что позволит устройствам функционировать длительное время без замены источника питания в труднодоступных для сотового сигнала местах. Высокоинтерированная архитектура чипсета MediaTek сочетает в себе модем NB-IoT и радиочасть с поддержкой диапазона 450 МГц и других стандартных диапазонов 3GPP, что упрощает задачи по разработке модулей для наших партнеров».

Лиу Джун, директор по продажам EMEA SIMCom Wireless Solutions:

«Tele2 является одним из самых инновационных операторов связи, о чем свидетельствует большая работа по поддержке новых технологий LTE, таких как NB-IoT. С другой стороны, компания Mediatek является нашим ключевым партнером, и это сотрудничество позволило нам вывести на рынок уникальное Multi-Band NB-IoT решение c поддержкой LTE 450 МГц. Продукт предназначен для приложений, которым требуется передача данных с низкой задержкой и низкой пропускной способностью в различных условиях распространения радиоволн. Благодаря уникальному сочетанию производительности, безопасности и гибкости это решение идеально подходит для М2М. SIMCom Wireless Solutions продолжит инвестировать в сотрудничество с Tele2 и MediaTek на территории РФ».