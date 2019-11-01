В ближайшие выходные музей-заповедник «Старая Сарепта» станет территорией для проведения межрегионального театрального фестиваля «Сарепта театральная»на котором соберутся творческие коллективы немецких театров из Краснодара, Казани, Волгограда и других городов.

Как сообщают в пресс-службе музея-заповедника, фестиваль будет проходить в течении двух дней 2 и 3 ноября. Взрослое отделение фестиваля и мастер-класс состоятся 2 ноября в 12:00 в кирхе. А 3-го ноября в 14:00 в конференц-зале музея пройдет детское отделение фестиваля.

Этот социально-значимый для детей и молодежи проект проводят совместно Евангелическо-лютеранская община Волгограда и музей-заповедник «Старая Сарепта».

Мероприятие организовано с целью сохранения и развития немецкого зыка и театрального искусства в семьях российских немцев.

Справки по телефонам: 8 (8442) 67-33-02.