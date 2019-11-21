Студенты Волгоградского аграрного университета, обучающиеся по направлениям «автоматизация и роботизация технологических процессов в АПК» и «информационно-управляющие системы», посетили водоочистные сооружения Кировского района. Здесь они познакомились с оборудованием и системами автоматизации насосной станции, что имеет непосредственное отношение к их специальности и будущей профессии.

«Концессии водоснабжения» тесно работают с ведущими вузами Волгограда и систематически знакомят будущих инженеров, экологов, санитарных врачей и других специалистов с работой важнейших объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В этот раз преподавателей и студентов электроэнергетического факультета аграрного университета интересовало устройство и принципы работы насосной станции 2-го подъема, которая подает питьевую воду потребителям.

Эта насосная станция – одна из многих, которые в рамках инвестиционной программы «Концессии водоснабжения» модернизировали: установили энергоэффективное насосное оборудование и полностью автоматизировали процессы управления им. После того, как будущих специалистов познакомили с технологией работы водопроводных очистных сооружений и этапами очистки воды, они изучили оборудование машинного зала, шкафы автоматизации, локальный диспетчерский пункт и высоковольтные частотные преобразователи.

Заведующий кафедрой «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий АПК», кандидат технических наук, доцент Сергей Богданов оценил важность такой формы обучения: «Подобные экскурсии помогают студентам проникнуть в свою будущую специальность, разобрать нюансы, которым стоит уделить больше времени, и подготовиться к своей профессиональной деятельности».

Зачастую абитуриенты поступают в вузы, абсолютно не представляя, чем будут заниматься по окончании учебы. Волгоградский государственный аграрный университет помогает студентам заранее подумать о будущей работе. Для одной из программ профориентации во время экскурсии сняли видео, которое университет будет показывать своим потенциальным абитуриентам – в школах, во время дней открытых дверей и т.д.

Староста группы Эл-13 первого курса Агроинженерии Макар Варнашов резюмировал увиденное: «Узнали много интересного. Раньше не задумывались, как появляется вода в кране, а ведь это огромная система, в которой все сообщается между собой, все автоматизировано. Стало понятнее, на что делать упор в учебе, и конкретно в программировании».

«Концессии водоснабжения» заинтересованы в развитии профессиональных умений будущих специалистов и подготовке кадров для водоканала и жилищно-коммунальной сферы Волгограда. Компания «Концессии водоснабжения» намерена продолжать сотрудничество с высшими учебными заведениями Волгограда на постоянной основе, ведь становление профессионалов возможно только в единстве теоретических и практических знаний.