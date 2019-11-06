«Концессии теплоснабжения» совместно с благотворительным фондом «Открывая горизонты» организовали экскурсию на котельную ДОЗ имени Куйбышева для учащихся школы-интерната Краснооктябрьского района. Экскурсия проводилась в рамках программы профессиональной ориентации «ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР».

Благотворительный фонд «Открывая горизонты» создал и запустил программу «Поколение выбор» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы обогатить взгляд подростков на тему профориентации и помочь сделать собственный осознанный выбор.

«Концессии теплоснабжения» поддержали миссию фонда – помочь молодежи успешно начать взрослую жизнь, и пригласили учеников школы-интерната посетить котельную бывшего ДОЗ имени Куйбышева.

В ходе экскурсии школьников познакомили с историей старейшего источника теплоснабжения Волгограда. Котельную построили в 1914 году для снабжения теплом лесопильного предприятия. С тех пор объект ни разу не менял своего функционального назначения — вот уже 105 лет он вырабатывает тепловую энергию и горячую воду, обеспечивая коммунальными ресурсами микрорайон Тулака в Советском районе.

Этот источник тепла примечателен тем, что здесь можно наглядно увидеть, как развивалось и технически совершенствовалось городское теплоснабжение: советские котлы 50-х годов соседствуют с современными котлоагрегатами, а шкафы ручного управления оборудованием — с электронной автоматикой.

Начальник участка тепловых сетей № 3 Виталий Ткачев рассказал ребятам о том, как устроено тепловое хозяйство города, как происходит процесс химической водоподготовки в котельной, каким образом тепло и горячая вода поступают в дома, а также поделился своим опытом выбора профессии.

«Концессии теплоснабжения» систематически проводят просветительскую работу с молодым поколением. Помимо регулярных экскурсий для школьников, между концессиями и рядом ведущих вузов заключены соглашения, цель которых — привлечение кадров: молодых, талантливых и перспективных студентов.