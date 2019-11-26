С конца ноября и вплоть до Нового года в музее-заповеднике «Старая Сарепта» будет работать «Мастерская чудес», куда гостей приглашают на новогодние мастер-классы.

Мастер-классы будут проходить каждую субботу с 12:00 до 14:00. Первый состоится уже 30 ноября. В этот день гостям предложат создать своими руками милого новогоднего гнома.

Тематика мастер-классов каждую неделю будет разной. 7 декабря посетителям предложат создать елочку (мини топиарий из пряжи), 14 декабря состоится мастер-класс по росписи новогоднего пряника, а 21 декабря — изготовление брелка «Санта Клаус». А 28 и 29 декабря «Мастерская чудес» будет работать с 10:00 до 17:00.

Также по субботам, в 15:00 гостей приглашают на рождественскую экскурсию. 30 ноября и 7 декабря гости побывают в русской избе, узнают, когда появились елки и откуда пошел обычай зажигать свечи и многое другое.

14 и 21 декабря во время экскурсии можно узнать о рождественских традициях немецких колонистов, увидеть новогоднее убранство немецкого дома, посетить кирху, украшенную в немецких традициях.

«Новогодние мастер-классы» от ведущих мастеров Волгограда — это премьерная программа для музея-заповедника «Старая Сарепта». В результате каждый может создать свой неповторимый новогодний сувенир, увлекательно и весело провести время с семьей.

Возрастное ограничение 0+

Стоимость мастер-класса 250 рублей, экскурсии и мастер-класса — 300 рублей.

Справки по телефону: 67-33-02