Билайн и агентство Contrapunto разработали масштабную кампанию «Почитай старших» при участии Noize MC для поддержки акции «Гиги за мозги», которая позволяет пользователям дополнительно получать 1,5 ГБ интернета в месяц за 30-минутное чтение в день в приложении Bookmate.





Специально для проекта Noize MC записал трек «Почитай старших», где звучит ремастер архивных голосов Маяковского, Есенина и Мандельштама, а также содержится множество цитат и аллюзий.

Режиссером клипа на новый трек Noize MC стал Ладо Кватания, снявший самые знаковые видео для современных русских рэперов. По его задумке видео рассказывает об арт-группе, которая манифестирует идею «Почитай старших» через уличное искусство.

В подготовке к съемке и созданию части объектов приняла участие группа стрит-арт-художников ZUKCLUB. Благодаря коллаборации Билайн и ZUKCLUB клип выйдет не только в интернет-пространство, но и в городское.

Создатели проекта обещают, что следить за ним будет увлекательно: рэперы, уличные художники, режиссеры, журналисты и даже дата-аналитики объединились, чтобы «Почитать старших».



Денина Кристина Креативный Директор Contrapunto: «Мы живем в литературоцентричной стране, где рэп стал чем-то большим, чем просто жанр музыки про тачки, телок и перестрелки. Это, правда, сложно заметить, когда ты не считываешь тех ссылок, цитат и аллюзий, которыми пересыпаны тексты русских рэперов. Нам было важно показать, как “все переплетено” и насколько интересней слушать музыку, когда твои читательские интересы шагают дальше “мемасиков” и лент соцсетей».

Юлия Конева, директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом Билайн: «Мы активно продвигаем идею сбалансированного образа жизни, в котором есть место саморазвитию и чтению. Запустив акцию, мы поняли, что необходимо рассказать о ней на понятном для аудитории языке. Поэтому нам так понравилась идея связать литературу и рэп с помощью привычной для молодо аудитории формы – видеоклипа. Я думаю, коллаборация с Noize MC и арт-комьюнити поможет раскрыть для аудитории неизведанное и показать, что упускают люди, когда не читают».

Noize MC: «”Почитай старших” — это своего рода трек-палимпсест. Палимпсестом называют рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста, где порой можно разглядеть более ранние фрагменты на под слоем новых. По принципу палимпсеста устроены и другие мои треки: «Сохрани мою речь», «В темноте», «Зубы мудрости», где я вплетал цитаты Мандельштама, Бродского и Есенина. На этот раз я решил подойти к вопросу глобально — это песня обо всём том многоголосом хоре великих предшественников, что звучит в сознании каждого, кто берётся за перо сам».

Подробнее в видео: