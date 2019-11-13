На этой неделе в сквере им. А. Пахмутовой будет открыта скульптурная композиция «Девочка с аккордеоном», где запечатлен образ юной Александры Пахмутовой. Ее автором является известный волгоградский скульптор Сергей Щербаков. Во время церемонии открытия арт-объекта, работникам сферы искусства, внесшим значительный вклад в развитие культуры Волгограда, будут вручены памятные медали, выпущенные специально к 90-летнему юбилею знаменитой землячки.

Арт-объект решено разместить на центральной аллее сквера. Пешеходная зона в этой части парка выложена в виде четно-белых клавиш пианино, сразу после аллеи начинается лестничный спуск в пойму. Скульптурная композиция будет хорошо видна со всех уголков сквера. Открытие состоится 15 ноября.

В основу скульптуры Сергея Щербакова лег образ девочки Али, которая играет на аккордеоне для раненых бойцов. Весной 1943 года, вернувшись из эвакуации с родителями в разрушенную Бекетовку, 13-летняя Александра исполняла под аккордеон в госпитале популярные военные песни. Именно этому периоду жизни в память о сталинградском детстве Александры Пахмутовой посвятил свою работу волгоградский скульптор.

Торжественную церемонию открытия скульптурной композиции начнет вокальный ансамбль «Семицветик» Детско-юношеского центра Волгограда. Затем выступят солист МУК «Волгоградконцерт» Даниил Зарипов, неоднократная победительница Всероссийского фестиваля-конкурса «Детская творческая неделя на родине А.Н.Пахмутовой Виктория Желудкова, а также участница конкурса «Евровидение-2007» Александра Воробьева (Головченко).

Сегодня в зеленой зоне «музыкального» сквера завершается укладка рулонного газона и высадка растений — здесь уже появилась аллея из 5-метровых берез, ивы, ели сербской, кустов дерна, багряника и других пород.

После завершения всех работ на территории правого склона реки Царицы в дополнение к существующим появятся порядка 700 деревьев, свыше 1000 кустарников. Для ухода за зелеными насаждениями подрядная организация монтирует автоматический поливочный водопровод общей протяженностью 12 тысяч погонных метров.

Одновременно с работами по озеленению продолжается обустройство дорожно-тропиночной сети — общая площадь покрытия составит 12 тысяч квадратных метров. За всеми работами ведется ежедневный авторский надзор, с учетом сложного рельефа в проект вносятся изменения, поскольку дорожки прокладываются в обход существующих деревьев.

Кроме этого на обновленной территории бригады установят 275 светодиодных светильников, а для обеспечения общественного порядка смонтируют 50 камер наружного видеонаблюдения. На завершающем этапе рабочие построят беседки с навесами, расставят урны и лавочки — часть скамеек будет иметь необычную форму, повторяя изгибы дорожек. Вся парковая мебель выполнена в современном минималистическом стиле по индивидуальному заказу.