В ноябре исполняется 85 лет со дня запуска водопровода, построенного для снабжения заводских северных районов Сталинграда чистой питьевой водой. Сегодня благодаря инвестициям северный водопровод превратился в мощную коммунальную инфраструктуру.

В 1920-е годы коммунальное хозяйство Сталинграда не справлялось с ростом города. Город, носивший имя вождя, должен был стать витриной социализма, а стал городом мигрантов: в 1928 году в Сталинграде жило 164 тысячи человек, к началу 1931-го – 279 тысяч, а к концу года – 350. Водопровод был самым проблемным местом: воды не хватало, а та, что подавалась из заводских водопроводов, была грязной. Когда в водозабор тракторного завода попали стоки канализации, на заводе началась эпидемия брюшного тифа, от которой пострадали даже американские специалисты. В то время город занимал первое место в СССР по смертности от инфекционных заболеваний «грязных рук».

Решение о строительстве водопровода было принято еще в 1926-м. К 1929 году построили резервуар для чистой воды на Мамаевом кургане, проложили часть сетей. А вот строительство фильтровальной станции затягивалось, иногда стройка стояла из-за того, что не было гвоздей. Заводы Сталинградский тракторный, «Баррикады» и «Красный Октябрь» должны были участвовать в строительстве, но уклонялись от этого задания всеми способами. Город с трудом вербовал рабочих, на стройке сменилось четыре подрядные организации. Тем не менее, в 1934 году строительство завершили. В 1950-е годы в связи со строительством Волжской ГЭС водозабор был перенесен выше по течению: от поселка Рынок – в Латошинку.

Новый водопровод тогда называли единым, потому что он заменил собой 8 заводских водопроводов. Вода подавалась фильтрованная и обеззараженная, это была уже настоящая питьевая вода. Со строительством сетей в южных частях города единый водопровод стали называть северным. Сегодня это водоочистные сооружения Тракторозаводского района (ВОС «Северные» или Водоотстой) и сети водопроводно-канализационного хозяйства цеха «Север». На территории водоочистных сооружений располагается Центральная испытательная лаборатория природно-питьевой воды (ЦИЛППВ).

Созданные в 1930-е годы объекты служат городу до сих пор. Инвестиции вносят свою лепту в повышение качества питьевой воды, подаваемой горожанам. За период действия концессионного соглашения ООО «Концессии водоснабжения» переложили более 200 км водопроводных сетей, ввели в строй новые хлораторные для обеспечения санитарного состояния трубопроводов. Для получения максимально точных результатов исследования воды для лабораторий приобретено современное оборудование производства Швейцарии, Японии и России. С каждым годом качество питьевой воды улучшается, аварийность на сетях снижается. «Концессии водоснабжения» продолжают развивать водопроводно-канализационное хозяйство города, внедрять современные технологии и улучшать качество обслуживания потребителей.

Реализация инвестиционной программы в рамках заключенного соглашения осуществляется с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов. Все реконструируемые объекты, а также все новые объекты, построенные компанией в рамках реализации концессионного соглашения за счет привлечения частных инвестиций, останутся в собственности города.