Участники и инвалиды ВОВ могут уже сейчас оформить бесплатный проезд в поездах внутрироссийского сообщения. Решение о предоставлении безлимитного бесплатного проезда поездами дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») инвалидам и участникам Великой Отечественной войны было принято холдингом «РЖД» в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», уже сегодня они могут оформить безденежный билет в вагоны купе, СВ, Люкс, а также с местами для сидения всех категорий поездов, курсирующих во внутрироссийском сообщении с 1 января 2020 года, при этом количество поездок не ограничено. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Безденежный билет оформляется в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение инвалида Великой Отечественной войны, либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Иностранным гражданам бесплатный проезд оформляется при предъявлении удостоверения, выданного органами бывшего СССР, по форме, действующей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и сопровождающего их лица не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе, постельное белье) и питание.